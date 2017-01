Kim Kardashian, lato B esagerato

11:56 - A mollo in piscina o distesa sul bagnasciuga quello che salta subito agli occhi è il suo lato B... esagerato. Kim Kardashian lo sa bene e ha deciso di fare delle sue curve prosperose il suo cavallo di battaglia. Sempre in mostra, tra bikini succinti e abitini strettissimi, il sedere della socialite è una delle "prede" preferite dei paparazzi. E quando non ci sono loro, ecco che Kim rimedia con gli scatti social.

La signora West, infatti, non perde occasione di mostrare la sua vita dorata. I suoi scatti social la ritraggono spesso intenta a godersela, tra tintarelle a bordo vasca e vacanze in giro per il mondo. E non mancano le "foto ricordo" in diretta dalla Thailandia dove Kim, qualche tempo fa, aveva posato per uno shooting mozzafiato.



Il tempo passa ma le provocazioni, in pieno stile Kardashian, non sono cambiate. Anzi. Eccola galleggiare in piscina con il lato B in bella mostra, incorniciato da un micro-bikini giallo. Oppure distesa a prendere il sole, con un selfie che inquadra bene tutte le sue grazie, dal seno ai fianchi. Forme burrose e curve generose per un'estate che inizia a farsi davvero... bollente!