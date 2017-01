3 settembre 2014 Kim Kardashian, rete e balconcino per sottolineare le curve GQ Uk la premia come "Donna dell'Anno" e lei dà spettacolo con la scelta di un abito ad alto tasso erotico Tweet google 0 Invia ad un amico

11:38 - L'evento era di quelli importanti e lei non poteva deludere le aspettative. Così, per ricevere il premio di GQ Uk, che l'ha scelta come "Donna dell'Anno", Kim Kardashian ha indossato un body a balconcino in lattice che sottolineava il prosperoso décolleté e una gonna ricoperta di perline dall'effetto metallico. Il taglio a sirena evidenziava il suo famoso lato B sempre all'altezza della situazione...

Al suo fianco, come sempre, il marito rapper Kanye West. Lui decisamente più sobrio, con uno spezzato scuro. I flash, infatti, erano tutti puntati sulla socialite che, al solito, ha saputo giocare bene le sue carte e far parlare di sé. Il seno, strizzato dentro il corpetto lucido, sembrava lì lì per esplodere mentre la gonna, stretta e luccicante, aderiva perfettamente ai fianchi, esaltando la sua forma a clessidra.



Se non bastavano gli scatti del red carpet, ecco anche quelli social, dove commenta soddisfatta la sua premiazione. Al tavolo con lei nomi di spicco, come Pharrell Williams, Nicole Scherzinger e fidanzato Lewis Hemilton, Jonah Hill e Sam Smith. Dopo il debutto in società al Met Gala organizzato dalla temutissima direttrice di Vogue America Anna Wintour, Kim Kardashian non ha più nulla da temere... La strada verso il successo è ancora più in discesa.