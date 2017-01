Joanna Krupa, look mozzafiato per il party da pre-Oscar

11:45 - Siamo alle solite... Joanna Krupa, invitata all'esclusivo party pre-Oscar di "OK! Magazine" ha indossato un abito dalle trasparenze decisamente audaci. Drappeggio centrale con inserti dorati per coprire i dettagli più hot, pizzo nero e paillettes, come una vera diva. Niente intimo ma questa, per lei, non è certo una novità...

Sì perché Joanna spesso "dimentica" la lingerie e non sono nuove le sue sfilate da red carpet senza indossare il necessaire della "brava ragazza". Questa volta, però, non ci sono i paparazzi ad immortalarla e così ci pensa da sola.



I dettagli hot del suo look sono presto svelati su Instagram: selfie di rito con décolleté scoperto in bella vista, la Krupa parte dai dettagli del make-up. Ciglia finta e truccatissime, corpo mozzafiato e curve mai troppo nascoste, al party la starlette si è divertita in compagnia delle amiche, sorseggiando cocktail e posando social... Anche senza gli obiettivi e i flash Joanna si è dimostrata la solita, impeccabile, celebrity di Hollywood.