Joanna Krupa in topless per la Peta

Peli di pelliccia "evocativi" dagli slip

29/10/2012

In topless coperto dai lunghi capelli biondi e con ciuffi di pelo di pelliccia che escono dagli slip rosa di pizzo, una sorta di parrucca in un posto... insolito. "Fur trim: unattractive", è scritto nello slogan Peta di cui la bella Joanna Krupa modella di origini polacche è testimonial nell'ultima campagna: "Gli ornamenti in pelliccia non sono attraenti. Non rovinare il tuo look..."

foto Da video

Lei invece, 33 anni, modella e star del reality americano Real Housewives of Beverly Hills oltre che cover dei più prestigiosi magazine da Playboy a Maxim, attraente invece lo è. E nel backstage del servizio fotografico eccola mentre posa seminuda mostrando le sue forme conturbanti. "Meglio nuda che con la pelliccia", questo il refrain delle tante campagne Peta affidate a testimonal d'eccezione, modelle e star sexy e sensuali, come Pamela Andreson, Elisabetta Canalis, Tamara Ecclestone, Angela Simmons e Lisa Edelstein...



Per la Krupa non è la prima volta. Per la Peta, la modella e ex coniglietta era stata già scelta in una campagna che incoraggiava all'adozione di animali senza casa. Joanna non se l'è fatto ripetere nemmeno stavolta: "'Non c'è niente di sexy nell'indossare qualcosa che è così, ovviamente, legata al dolore senza senso e all'uccisione", ha detto la Krupa. Che sexy è qualsiasi cosa indossi, meglio ancora se nulla.