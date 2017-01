Irina Shayk, supporter semi nuda per le Olimpiadi di Sochi

14:02 - Nuda stesa sul letto con due guantoni a coprirle il seno. Ecco la supersexy Irina Shayk posare in versione hot come supporter della sua nazionale per le Olimpiadi di Sochi su Instagram e Facebook con un solo messaggio chiaro: “Go Russia”. Con questo incoraggiamento gli atleti della nazionale russa non dovranno certo deludere le aspettative della modella, fidanzata di Cristiano Ronaldo.

Un modo originale e intrigante per tifare la propria squadra del cuore. Chissà cosa avrà pensato il fidanzato calciatore nel vedere questa “dichiarazione” bollente. Sicuramente i fan e i supporter russi hanno gradito l'insolita divisa e aspettano di vedere la prossima mossa della Shayk-tifosa quando gli atleti scenderanno in campo.



Questo è un periodo d'oro per la bella top che sta regalando un'escalation di erotismo: dagli scatti in Messico che la ritraggono in bikini con lato B in bella vista passando per le passerelle in abiti succinti, fino al topless semicoperto.