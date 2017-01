Irina Shayk, "chica" super sexy in bikini

09:24 - Il suo lato B? Uno scorcio di paradiso in terra messicana. Irina Shayk posta alcuni scatti mozzafiato dal Centro America e i "mi piace" sui social network schizzano alle stelle. Mentre il fidanzato Cristiano Ronaldo è a casa, in quel di Lisbona, a ricevere premi, Irina riceve applausi social con le sue curve da capogiro.

La modella russa, che ha festeggiato da pochi giorni il suo 28esimo compleanno è in Messico per uno shooting ed è lì che ha spento le candeline con alcuni amici. Unico assente il suo Ronaldo impegnato a ricevere onorificenze in Europa. Dopo il Pallone d'Oro infatti il calciatore portoghese stato insignito "Gran Ufficiale dell'Ordine dell'Infante Don Enrico" dal presiedente portoghese Anibal Cavaco Silvia, insomma è diventato una sorta di Cavaliere della patria.



Il suo premio più bello è però la splendida Irina, anche se i due non riescono quasi mai a passare molto tempo insieme. La top non si scoraggia e non si dispera e sui social ricorda al fidanzato cosa si sta perdendo... un paradiso di curve e forme che fanno sognare ad occhi aperti e accendono l'immaginazione erotica di chiunque. Un consiglio per Ronaldo? Volare al più presto possibile in Messico dalla sua super sexy fidanzata.