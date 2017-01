Irina Shayk esibisce il suo lato più bollente

16:15 - Un lato B che è un capolavoro di perfezione e bellezza. Irina Shayk lo sfoggia con nonchalance, appena coperto da una brasiliana a fiori che ne scopre le toniche forme. In Messico per lavoro e per diletto la modella russa incanta con le sue curve mozzafiato, ma Cristiano Ronaldo non è al suo fianco per godere di tanta meraviglia...

Irina, in micro bikini e capelli raccolti, come mostrano gli scatti di Chi, è infatti in compagnia di amici, ma all'appello manca proprio il bel fidanzato, trattenuto in Portogallo per impegni inderogabili, tra cui quello di ritirare premi (per il Pallone d'Oro) e onorificenze varie. Un vero eroe. La sexy top model però non sembra intenzionata a fare l'eterna accompagnatrice wag, a rimorchio del campione del pallone. La first lady del Real Madrid ha preferito le bianche spiagge del Messico e Cristiano Ronaldo... sa bene cosa si sta perdendo!