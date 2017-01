Guendalina Canessa adesso preferisce le donne

12:41 - "Ormai è deciso, mi butto sulle donne" e con un selfie "saffico"in cui sta per baciare la biondissima e super sexy Melissa Castagnoli, ex di Mario Balotelli, Guendalina Canessa comunica su Instagram la sua nuova scelta sessuale. Ironia o verità? Da quando è finita con Luca Marin, l'ex gieffina è single e tutto è possibile...

Anche se un po' pentita per averlo letteralmente cacciato di casa, come ha dichiarato lei stessa, e con qualche rimpianto: "Non troverò mai più un uomo come lui..." ,a un mese dalla fine della sua love story con il nuotatore ex di Federica Pellegrini, Guendalina sembra aver trovato la sua giusta dimensione di single. Si diverte con gli amici e non disdegna ammiccamenti saffici con una biondona tutta curve, Melissa Castagnoli, nota per aver avuto una relazione con Mario Balotelli. Ed ecco che ci scappa il selfie compromettente. Le labbra delle due donne sono quasi vicine ad un bacio ed è l'ex gieffina stessa a lanciare la sfida: "Mi butto sulle donne..." Potrebbe essere la volta buona che funziona?