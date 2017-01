Guendalina Canessa e Luca Marin, doccia bollente

10:41 - Qualche settimana di "crisi" e poi eccoli, in Kenya, insieme e sorridenti, innamorati come non mai. Guendalina Canessa e Luca Marin sono ritornati insieme e hanno iniziato l'anno alla grande. A giudicare da baci e carezze, tra i due è davvero tornato il sereno. E per suggellare la ritrovata passione non poteva mancare una doccia "bollente" insieme...

Paparazzati da "Visto", Marin e Canessa sembra non riescano a passare nemmeno un minuto lontani: in acqua o sul lettino le effusioni di certo non mancano. Con loro anche la piccola Chloe, figlia dell'ex gieffina e di Daniele Interrante con il quale Guenda ha da poco firmato il divorzio. Sembra che siano state proprio le lacrime della Canessa, versate in macchina subito dopo l'uscita dal tribunale, ad incrinare il rapporto con il nuotatore. Lei, dopo essersi confidata con le amiche, è partita per il Kenya, per stare un pochino da sola ma Marin l'ha raggiunta appena una settimana dopo.



Allo sportivo le sfide piacciono e ci è voluto poco per far capitolare la bionda, che ora dichiara di non aver mai detto di essere in crisi. I più maliziosi, fan della Canessa compresi, hanno inneggiato alla messa in scena per la notorietà e perfino l'amica del cuore Karina Cascella ha cinguettato quasi stizzita "Beautiful vi fa un baffo". Come siano andate veramente le cose non è dato saperlo, i social lasciano intendere solo la ritrovata passione. Come ha scritto l'ex gieffina in diretta da Malindi "La vita è un circo", non resta che godersela.