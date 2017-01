Tra Guendalina Canessa e Luca Marin è finita

09:44 - Ultimo atto, questa volta pare sia per davvero, per Luca Marin e Guendalina Canessa. A confessarlo è l'ex gieffina che, con una telefonata a Pomeriggio Cinque, ammette la fine della sua storia d'amore con il nuotatore. "Luca in due giorni ha organizzato il trasloco ed è proprio scappato. E’ andato via, perché non mi sono comportata benissimo", confessa la Canessa a Barbara d'Urso.

Sono passate appena poche settimane dalla loro vacanza in Kenya quando, su social e giornali, venivano immortalati innamorati e felici più che mai. "Abbiamo passato momenti meravigliosi, come quelli passati in vacanza, ma poi quando siamo ritornati nella realtà, io ho avuto una ricaduta e da lì l’orgoglio di un uomo cosa fa? Prende e va via e così lui ha fatto", continua la Canessa.



E quando la d'Urso chiede dettagli sul suo "cattivo comportamento" lei, onestamente, risponde:" Diciamo che io, come si dice a Roma, ho un po’ sbottato per delle cose che sono state dentro di me da un po’ di tempo. La situazione era diventata insostenibile. Io sono molto più che amareggiata e mortificata perché è stata una storia bellissima e stupenda. Io l’ho voluto a tutti i costi e ci ho creduto". E Marin? Il nuotatore si limita a cinguettare amareggiato, senza confermare o smentire la versione della ex. Che sia davvero finita qui?