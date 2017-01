Guendalina Canessa scatenata in discoteca

10:42 - "Amici, grazie di esistere", cinguetta Guendalina Canessa. Da quando la storia con Luca Marin è naufragata, l'ex gieffina non vuole proprio saperne di stare a casa a fare la calzetta. Party con le amiche e balli scatenati, il divertimento sembra essere il rimedio scelto da Guenda per curare il suo mal d'amore. Insieme a lei il suo "amore più grande", l'amica del cuore Karina Cascella.

Luca ha fatto le valige ed è tornato a Roma e sembra evidente che non ci sia nessuna speranza per un ritorno di fiamma. E lei, invece di piangere lacrime amare sul divano, si getta nella mischia in discoteca. Gonna di pelle e micro top che le fascia le forme, la Canessa non si sta certo perdendo d'animo. Nel salotto della d'Urso ha confessato le sue pene e le sue colpe, "Sono esplosa e non l'ho trattato bene. Gli ho detto delle cose brutte. Così brutte che non voglio dirle a nessun'altro", ma dopo la pubblica ammenda ha deciso di voltare pagina.



Balli scatenati e movenze da diva, Guenda sta provando a ricominciare da sé, rispolverando tutte le sue armi di seduzione. Per ora i baci li dà solo all'amica, ma c'è da scommetterci che non passerà molto tempo prima che il suo cuore si infiammi di nuovo. Lei, si sa, è una dalla passione facile.