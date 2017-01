19 maggio 2014 George Clooney e Amal Alamuddin sposi il 12 settembre in Italia E il 24 maggio anche Kim Kardashian e Kanye West convolano a nozze... al Forte Belvedere di Firenze Tweet google 0 Invia ad un amico

12:35 - "Sta davvero succedendo". Titola così il Daily Mail annunciando le nozze imminenti di George Clooney con l'avvocato libanese Amal Alamuddin per il 12 settembre. E il matrimonio avverrà in Italia. Ma i due non sono i soli ad aver scelto il Belpaese per pronunciare il fatidico "sì". Il 24 maggio infatti Kim Kardashian sposerà il rapper Kanye West al Forte Belvedere di Firenze.

L'Italia quindi si aggiudica un primato invidiabile, è il paese dei fiori d'arancio preferito dagli americani celebri.

Clooney in testa. La notizia che fa più scalpore è però non tanto la scelta del luogo delle nozze, bensì le nozze stesse con la bella Amal.

A nemmeno un anno dall'inizio della loro relazione il divo hollywoodiano andrà all'altare per la seconda volta (la prima fu nel '93 con Talia Balsam) con la sensuale avvocato dei diritti umani di origine libanese, che gli ha letteralmente fatto perdere la testa. Così almeno riferisce il tabloid britannico citando fonti vicine alla coppia e rivelando che il luogo prescelto per la celebrazione sarebbe "presso un piccolo paese italiano" dove "i due possono controllare i fotografi".

Se quindi inizialmente si parlava della villa dell'attore sul lago di Como, l'ipotesi è stata subito scartata, perché Amal pensa che sia "troppo pubblica". Ecco spuntare così la seconda chance: la dimora, che si dice Clooney abbia di recente acquistato in Lunigiana. Per ora però non si sa di più. Sempre secondo il Daily Mail invece è certo che la coppia festeggerà poi il matrimonio sia in Libano, dove Amal è nata, sia a Londra.



E se all'Italia il bel George è sempre stato legato, immobiliarmente parlando, ma anche sentimentalmente, avendo avuto una relazione di ben due anni con la nostra Elisabetta Canalis, nulla avrebbe fatto pensare che Kim Kardashian e Kanye West avrebbero scelto proprio il nostro Paese per convolare a nozze. E invece pare che i due, che inizialmente progettavano di sposarsi a Parigi, a Versailles, abbiano cambiato idea e abbiano fatto un investimento di 300 mila euro per affittare il Forte Belvedere di Firenze. Matrimonio previsto per il 24 maggio. Tra gli invitati attesi molti vip, fra cui gli attori James Franco e Seth Rogen.