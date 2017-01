George Clooney, mano nella mano con Amal Alamuddin a Malibù

16:04 - Una festa di fidanzamento, l'ennesimo party di compleanno o una presentazione ufficiale agli amici? Non è chiaro se George Clooney abbia voluto fare le cose in grande e organizzare un party pre-nozze con la fidanzata Amal Alamuddin o meno, fatto sta che l'altra sera la coppia è stata beccata mentre usciva da un locale di Malibù mano nella mano. Alla serata ospiti d'eccezione come Cindy Crawford con il marito, Christa Miller e Bono degli U2.

Al Cafè Habana l'attore 53enne si è circondato dagli amici più cari e ha tirato tardi con la fidanzata che ha sfoggiato per l'occasione un paio di shorts da capogiro e un brillocco che avrebbe fatto perdere la testa a tanto quanto il fascino di George.Con Clooney c'erano l'amica di sempre, nonché ex top model, Cindy Crawford con il marito Rande Gerber e la figlia Kaia, l'attrice Christa Miller, The Edge, chitarrista degli U2 eBono, che avrebbe omaggiato la coppia con tanto di dedica alla consolle. Insomma ora a George manca solo in grande passo...