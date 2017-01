27 aprile 2014 George Clooney-Amal Alamuddin: è amore... eterno? La coppia fidanzata ufficialmente Il divo di Hollywood, scapolo incallito, avrebbe capitolato. La bella avvocato inglese è stata vista con un anello all'anulare e una fonte vicina alla coppia ha parlato di voglia di "passare la vita insieme" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:46 - E alla fine George Clooney è capitolato di nuovo. Tra i più incalliti scapoli di Hollywood, il divo di Hollywood si sarebbe fidanzato ufficialmente con Amal Alamuddin, avvocato di successo con la quale fa coppia da qualche tempo. A parlare di legame ufficiale è il settimanale "People", al quale una fonte vicina alla coppia parla di decisione "di passare la vita insieme". Nei giorni scorsi lei avrebbe sfoggiato un visto anello all'anulare sinistro.

Secondo questa fonte "George e Amal preferiscono tenere un basso profilo, ma non vogliono nemmeno nascondersi. Credo che ci tengano a far sapere che fanno sul serio, che hanno deciso di passare il resto della loro vita insieme". Che Clooney sia uno da basso profilo lo si sa ormai da tempo, ma questa volta, rispetto alle precedenti relazioni con Elisabetta Canalis e Stacy Keibler, ci sarebbe più prospettiva verso il futuro.



Ormai la notizia circola da qualche giorno. A fare la differenza sono le nuove dichiarazioni di intenti riportate da fonti vicine a George e quell'anello al dito di Amal. Secondo quanto scrive giornale "People" l'attore avrebbe fatto la proposta alla compagna poco tempo fa ma non ci sarebbe ancora alcuna data per il matrimonio.



Dopo il matrimonio con la collega Talia Balsam, dal 1989 al 1993, Clooney aveva sempre detto di non volersi più sposare. A quanto pare, però, a 52 anni e dopo una carrellata di relazioni ha fatto un passo indietro di fronte all'affascinante avvocato di successo di 36 anni che tra i suoi clienti vanta nomi come Julian Assange e Yulia Timoschenko.