Tra George Clooney e Amal Alamuddin scatta il veto musulmano

12:28 - Se si sposassero davvero, a Londra, a settembre, come si mormora da giorni, dopo che all'anulare di lei ha fatto la sua comparsa un bell'anello, quello tra George Clooney e Amal Alamuddin, potrebbe diventare il matrimonio dell'anno. Peccato però che la comunità drusa, corrente musulmana alla quale appartiene lei, non sia d'accordo con questa unione.

Su Facebook sarebbe partita addirittura una vera e propria campagna anti-nozze. Per i musulmani drusi libanesi, da cui proviene la bellissima Amal, avvocato 36enne, che ha fatto perdere la testa allo scapolo d'oro di Hollywood, Clooney sarebbe infatti un "infedele", perché non druso e l'unione con lui porterebbe la comunità musulmana ad accusare la futura sposa di apostasia.



Un gran brutto affare insomma per George, che, dopo tante ricerche e tante fidanzate, alla veneranda età di 52 anni, parrebbe aver trovato finalmente la sua dolce metà. Al punto da decidersi tornare all'altare, per la seconda volta (la prima fu nel '93 con Talia Balsam). Musulmani permettendo.