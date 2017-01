Kim Kardashian, che seno esplosivo!

11:44 - Il seno di Kim Kardashian sta per esplodere e non grazie a qualche intervento di chirurgia estetica. E' solo l'effetto bombastico che la socialitè americana ha ottenuto indossando il costume della sorella Kylie Jenner. Segno particolare? Ha 16 anni mentre lei ne ha 33 e sebbene la Kardashian jr ne dimostri di più le sue misure non sono lontanamente comparabili a quelle della Kardashian senior.

"Quick swim before the Dash party!", scrive la regina dei reality pubblicando una foto sul suo Instagram e poi un'altra con la frase: "Yep stole Kylie's bikini...she's not getting it back" ("Ebbene sì ho rubato il costume di Kylie che non lo potrà più indossare"). Infatti il due pezzi nero a fascia della sorellina non è proprio adatto alle curve toniche della bomba sexy americana.