Francesca Cipriani, bad girl sexy a Ibiza

13:58 - Un mezzo strip, il lato B in ammollo in una piscina idromassaggio, il décolleté esplosivo in primo piano. Tempo di vacanze per Francesca Cipriani, che da Ibiza posta scatti delle sue bombastiche curve in bikini, con slip alla brasiliana, canotta attillata o reggiseno taglia extra large, facendo la gioia di tutti i suoi follower. Una sex bomb dalle forme incontenibili.

L'ex gieffina ha da poco compiuto 30 anni e non ha nessuna intenzione di fare la "brava ragazza" perché come è scritto sulla sua t-shirt: "Le brave ragazza vanno in Paradiso, le cattive ragazza vanno a Ibiza". E lei sull'isola delle Baleari il paradiso l'ha trovato senza dover fare troppe buone azioni. L'estate con la Cipriani diventa bollente, anzi infuocata. Eccola in posa a sfoggiare i suoi lati "forti", un lato B da far perdere la testa e un seno che è inno alla prosperosità.