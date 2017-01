21 aprile 2014 Francesca Cipriani in ospedale per gelosia

La showgirl ha avuto un malore in strada L'ex gieffina stava andando al pranzo di Pasqua con alcuni amici e il fidanzato Marco Pavanello quando alcuni messaggi hanno scatenato in lei l'ira Tweet google 0 Invia ad un amico

20:46 - Pranzo di Pasqua drammatico per Francesca Cipriani. L'ex gieffina è finita in ospedale a causa di un malore dovuto alla gelosia mentre stava andando a un ristorante nei pressi di Padova con alcuni amici e il fidanzato Marco Pavanello, concorrente di Uomini e Donne. A far scattare l'ira della showgirl giunonica sono stati alcuni messaggi intercettati nel cellulare del partner. Era successo già sette mesi fa.

Come scrive "Il Mattino", "Francesca si è stesa sull'asfalto ed è stata soccorsa dagli amici. Qualcuno ha chiamato carabinieri e ambulanza, la Cipriani è stata portata in ospedale, sebbene le sue condizioni non destassero preoccupazione".