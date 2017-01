Francesca Cipriani finisce in ospedale

foto Facebook Correlati Francesca Cipriani, una Pupa esplosiva 13:33 - Rissa domestica tra la showgirl Francesca Cipriani e l'attuale compagno, un imprenditore veneto di 27 anni. L'ex Pupa è infatti finita in ospedale con prognosi di otto giorni in seguito ad una violenta discussione, scoppiata nella loro casa di Lozzo Atestino nel padovano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. domestica tra la showgirle l'attuale compagno, un imprenditore veneto di 27 anni. L'ex Pupa è infatti finitacon prognosi di otto giorni in seguito ad una violenta discussione, scoppiata nella loro casa di Lozzo Atestino nel padovano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Non è la prima volta che la Cipriani finisce in ospedale con lividi e lesioni. Nel 2012 era infatti finita in un ospedale milanese dopo l'incontro in un ristorante con l'ex agente dei Vip Lele Mora, degenerato in rissa.