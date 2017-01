Francesca Cipriani, non solo una settima di seno bombastico

11:50 - Non solo una settima di seno esplosivo, ma anche un fondoschiena mozzafiato. Francesca Cipriani sfoggia uno dei suoi lati meno valorizzati sui social, un didietro, ritoccato ad hoc come il décolleté, ma comunque da 10 e lode, mentre, in perizoma fucsia, scruta l'orizzonte da una barca, volgendo le spalle al fotografo.

L'ex gieffina pare così aver archiviato le sue disavventure amorose di pochi mesi fa, quando aveva mostrato i lividi e gli ematomi, che le erano stati procurati dalle botte del compagno. Tornata in perfetta forma fisica la bionda e prorompente showgirl posta sui social gli scatti con i quali dà il benvenuto all'estate. In bikini, prima fucsia poi giallo e con le sue forme esplosive ben in mostra Miss Cipriani annuncia una stagione caldissima, anzi bollente. E se l'Italia vince ai Mondiali, promette, darà spettacolo anche lei, con uno strip da lasciare tutti a bocca aperta. Con quelle curve super sexy e bombastiche però i suoi follower sono già contenti di vederla così, in perizoma e triangolino a coprire i suoi incontenibili lati hot.