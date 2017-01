Francesca Cipriani, décolleté esagerato

17:51 - Francesca Cipriani sui social è davvero inarrestabile. Dopo i cinguettii ad alto tasso erotico che vedevano protagonista il suo lato B ora è la volta del suo décolleté. Il seno dell'ex gieffina, infatti, sembra davvero... incontenibile. Le misure da maggiorata le donano e lei non fa nulla per nasconderlo: con quei micro bikini e le scollature esagerate, il selfie diventa subito piccante...

In vacanza al mare la Cipriani sembra passare il tempo a farsi foto invece che dedicarsi alla tintarella. La tentazione di stuzzicare i fan è forte e lei non ha nessuna intenzione di resistere. Eccola anche in versione "tifosa" con tanto di scritta "Forza Azzurri" sul seno, dove perfino il tatuaggio viene colorato ad hoc per l'occasione.



Le forme sempre in primo piano, i costumi sempre più striminziti, le maglie e le canotte sempre più scollate, sembrano essere la sua firma social. E chissà che, con l'alzarsi della temperatura, non regali scatti ancora più intimi. I fan sono avvisati...