Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, matrimonio "intimo" il 21 giugno

12:42 - A giugno festeggeranno 5 anni d'amore e il 21, il giorno del solstizio d'estate, convoleranno a nozze, come scrive Novella 2000. Per Eros Ramazzotti, 50 anni, e Marica Pellegrinelli,25, fervono già i preparativi di quello che sarà sicuramente il matrimonio dell'anno. "Qualcosa di intimo", dice lui e intanto le voci di un secondo bebè in arrivo si fanno sempre più insistenti.

Alla fine quindi si sposeranno loro per primi, salvo cambiamenti dell'ultima ora. Il 20 giugno infatti sarebbero dovuti andare all'altare anche Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Tutto rimandato però. All'improvviso. C'è chi dice che la ragione sia proprio la volontà di non creare imbarazzanti accavallamenti "matrimoniali". Chi invece racconta che la posticipazione della data delle nozze della bionda ex moglie di Ramazzotti con il rampollo della nota casa di moda, sia dovuta a ragioni tecniche e a mancanza di tempo necessario a preparare una cerimonia sontuosa e principesca.



Quel che è certo è che per rivedere Michelle in abito bianco si dovrà aspettare ancora un po'. Prima potremo ammirare la splendida Marica, che pare abbia organizzato già tutto di persona, scegliendo meticolosamente ogni dettaglio, dalla data al luogo fino alla lista degli invitati. Niente a che fare con il precedente matrimonio del cantante, nel 1998, grande evento mediatico con oltre 500 ospiti.

Eros e Marica riceveranno invece, stando alle indiscrezioni, pochi intimi nella tenuta Villa Sparina Resort di Monterotondo di Gavi in Piemonte, buen retiro della coppia e della loro bambina, dove avrebbero anche comprato una casa.



Intanto su Diva e Donna appaiono gli scatti indiscreti della bella modella mora, già madre della piccola Raffaela Maria, con una mano sul pancino. Come una donna che nasconde un dolce segreto. Che a giugno probabilmente sarà svelato, dietro le pieghe dell'abito bianco che la porterà all'altare con il suo compagno.