Michelle Hunziker: "Mi sposo questa estate"

11:21 - Vuole una cerimonia chic, da favola come il suo principe Tomaso Trussardi. Perché sì, le nozze arriveranno, con il caldo. Insomma, ormai il matrimonio è alle porte e Michelle Hunziker non lo nasconde più. Anzi. Al settimanale "Grazia" anticipa anche alcuni particolari: "Vorrei che fosse memorabile, un giorno speciale da ricordare per tutta la vita".

"Anche se i giornali hanno già programmato tutto - spiega -. Dicono che ci sia già una wedding planner, invece la stiamo ancora scegliendo. Ma il matrimonio si farà. Stiamo solo riflettendo e organizzando. Le posso dire che certamente sarà con il caldo. Mi metterò d'impegno assieme a Tomaso, che è molto partecipe in tutte le cose. Sarà una cerimonia romantica e molto chic".



Michelle da poco mamma della secondogenita Sole, avuta da Trussardi, e mamma anche di Aurora (avuta dall'ex marito Eros Ramazzotti, ndr) racconta anche come ha vissuto questa seconda maternità: "Con Sole ho vissuto una maternità più consapevole e matura, ho assaporato ogni istante della gravidanza e ho insistito fino all'ultimo per avere un parto naturale".



Presto per la Hunzicker arriverà anche una pausa dal lavoro: "Voglio fare la mamma a tempo pieno. Faccio una pausa in Italia e farò qualche apparizione sulla tv tedesca, che mi ruba solo un paio di giorni al mese. Presenterò 'The Golden Camera Award' e poi ho un progetto con l'emittente ZDF. Per il resto, voglio dedicarmi alla famiglia. Fare bambini è la cosa più bella del mondo. Non c'è niente da fare. Ti senti realizzata, felice, ti senti donna. Io sono pazza d'amore per Sole e per Aurora. E poi c'è Tomaso, naturalmente".