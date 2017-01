Marica Pellegrinelli, look sexy e lato B da urlo

11:38 - Mini shorts di jeans strappati, collant maculati e un lato B da applauso. Marica Pellegrinelli, la giovane e sexy compagna di Eros Ramazzotti, trasforma un parco giochi milanese in un set ad alto tasso di... eros. E con un look mozzafiato sfoggia gambe lunghe e sinuose e natiche toniche dai micro pantaloncini...

Con un corpo come il suo la bella modella può permettersi qualsiasi look. Quando osa però con dettagli così sexy l'effetto è strepitoso. In un parco giochi di Milano con la figlia, la piccola Raffaela, avuta con Eros Ramazzotti, Marica è sicuramente l'attrazione principale, almeno per i papà presenti e i paparazzi. I flash sono tutti puntati sullo scultoreo fondoschiena della compagna di Eros. Con quei jeans corti e strappati e quei collant leopardati le forme della modella sono ancora più bollenti.