Eleonora Pedron e Max Biaggi, baci in Malesia

11:35 - Si baciano come due piccioncini al primo appuntamento, ma Eleonora Pedron e Max Biaggi stanno insieme da un po', hanno due figli e dopo un periodo di crisi, sono più innamorati che mai. Cinguettano dalla Malesia, dopo una cena romantica al Marins57, di fronte alle Petronas Towers, e davanti a una vista spettacolare si baciano appassionatamente.

Si sono lasciati alle spalle un periodo burrascoso e ora sono davvero in grandissima forma. Sui social la ex Miss Italia è sempre sorridente e bellissima, i selfie di coppia mostrano la loro complicità e passione. Durante il loro soggiorno a Kuala Lumpur per il Gran Premio hanno postato foto e cuori, come due ragazzini spensierati e felici. Eleonora fisico mozzafiato, sfoggia mise intriganti con gambe lunghe e affusolate in primo piano. Il motociclista posa beato vicino alla sua reginetta.