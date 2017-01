Eleonora Pedron, mamma sexy

10:50 - Ritornata da poco con Max Biaggi, Eleonora Pedron si gode il suo ménage familiare. Eccola immortalata sul lettone mentre, con le sue gambe da Miss in primo piano, si rilassa in compagnia dei suoi due bambini. Una foto dolce e tremendamente sexy: maglietta attillata e niente pantaloni del pigiama che sottolineano un corpo da favola...

E' un uomo fortunato Max Biaggi, probabile autore dello scatto. Lui, dopo la crisi che li ha visti divisi per poco più di un anno, è ritornato in sella alla loro storia più innamorato che mai. A San Valentino cinguettava frasi d'amore sopra un collage di foto che li ritraeva insieme, tra baci, coccole e carezze. Una famiglia splendida, una moglie bellissima e un libro appena scritto: il pilota non può certo lamentarsi... La vita, a quanto pare, gli sorride.



Eleonora, dal canto suo, sfoggia un fisico da pin-up senza mai peccare di esibizionismo. Forme perfette, che le sono valse la coroncina di Salsomaggiore nel 2002, e gambe lunghissime non riescono a non stuzzicare pensieri maliziosi... Lunghe, affusolate, incrociate in modo da nascondere la lingerie, la Pedron posa inconsapevole, mostrandosi quasi in desabie... per la gioia di tutti i suoi fan.