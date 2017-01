Eleonora Pedron e Max Biaggi, di nuovo insieme e felici

13:07 - "La vita mi ha dato, la vita mi ha tolto. Non so se mi ha dato di più.. o tolto di più. Ma voglio solo dirle grazie per avermi sempre offerto tanto amore! Questa è la mia famiglia". Eleonora Pedron cinguetta felice la ritrovata armonia con Max Biaggi, posta scatti da "happy family" (ph. Marco Rossi) e su Gente racconta i retroscena di una crisi... superata.

"Dovevamo solo viverci di più. Comunque, io Max lo posso ancora migliorare un po’..." racconta l'ex Miss Italia 2002 al settimanale. "Per Eleonora mi taglierei un braccio. E lei lo sa. Forse non glielo dico, magari non lo manifesto apertamente. Sono introverso e fatico a esprimere i sentimenti, ma l’orgoglio che provo quando sto con lei e con i nostri figli me lo si legge negli occhi", le fa eco il campione di motociclismo.



La crisi c'è stata, eccome, ma la coppia ne è uscita rafforzata e più innamorata di prima. "Momenti duri, in cui tra noi c’erano solo silenzio e parole non dette", ricorda la Pedron.



Undici anni insieme e due figli, Inès Angelica (4 anni e mezzo) e Lèon Alexandre (3 anni), Eleonora e Max adesso si sono lasciati alle spalle la crisi e hanno saputo ritrovare la felicità. A dispetto dei tanti gossip che sulla loro "rottura" hanno costruito fatti inesistenti parlando anche di una sbandata di lei per un ciclista. "Quello che ci stava succedendo era talmente privato che solo noi potevamo sapere, capire e trovare la forza di guardarci dentro", aggiunge la showgirl e attrice 31enne. "Ho capito che avevo sottratto molto tempo alla famiglia. Forse troppo. Quando da campione del mondo, nel 2012, il mio team mi aveva proposto un altro contratto di un anno, ho rinunciato. Eleonora non mi ha mai detto nulla ma, secondo me, non vedeva l’ora. Ora ci siamo riappropriati dei nostri spazi, del tempo, delle piccole cose. Abbiamo anche ripreso a sciare. Siamo stati a Ortisei ospiti da amici, eravamo felici come ragazzini", ribatte il campione, ora commentatore tecnico del mondiale di Superbike su Italia 1.



Nello showbiz succede, ci si perde di vista, il successo spesso dà alla testa, il pubblico "ruba" tempo al privato e il passo verso la crisi è breve. "Non c’era nulla da capire, dovevamo solo viverci di più. Comunque, io Max lo posso ancora migliorare un po’", conclude la Pedron, con una sorta di ammonimento al suo compagno: patti chiari... lunga vita alla coppia!