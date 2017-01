Belen vista con gli occhi di mamma Veronica

10:00 - Sguardo angelico, quasi impaurito. Pettinatura castigata, body da ballerina e un leggero trucco di scena Belen, a dieci anni, è irriconoscibile. A postare questo scatto è la mamma della showgirl, Veronica Cozzani che mostra com'era la primogenita di casa Rodriguez prima che si trasformasse in una femme fatale...

Oggi, Belen, è mamma, moglie, imprenditrice, conduttrice e... una bomba sexy! Il suo libro, dal titolo piuttosto esplicito "Bella Belen", è solo uno degli esempi di quanto la bellezza sia stata il trampolino di lancio della sua carriera. Poi sono arrivate la simpatia, gli scandali e quel matrimonio così scenografico che l'hanno consacrata al mondo dei rotocalchi. La showgirl, però, sa bene che niente è per sempre e così, almeno per quanto riguarda il suo corpo, continua ad allenarsi in palestra con l'aiuto di un personal trainer "speciale" .



Di quella ballerina dagli occhi timidi che muoveva i primi passi nei teatri argentini non rimane che un ricordo che, per fortuna, mamma Veronica ha deciso di condividere con i follower.