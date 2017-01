Belen Rodriguez, trasparenze piccanti in red

12:57 - Sempre più impegnata e sempre più sexy. Mentre si prepara al debutto della sua trasmissione su Italia 1,"Come mi vorrei", Belen torna ospite a "Verissimo", inguainata in un abitino rosso con corpetto trasparente e grossi fiori applicati sui seni. Indifferente alle polemiche e ai battibecchi tra colleghe delle ultime settimane, la bella showgirl si lancia poi in uno scatto saffico con Patrizia Griffini: "La mia Petineuse! quantoamore #friends!".

Si tratta probabilmente di una foto di qualche tempo fa, ma Belen la recupera e la posta su Instagram, sottolineando l'amicizia che la lega alla sua assistente e amica e, forse, anche quanto poco le interessa il giudizio, spesso maligno, della gente.

Poi ecco una bella sequenza di scatti sexy in total red. Le trasparenze del corpetto sono irresistibilmente intriganti, il seno si intravede maliziosamente, appena nascosto dai grossi fiori ricamati, i capelli sono raccolti in una treccia a regola d'arte, il trucco è impeccabile, lo sguardo sensuale... la bella argentina è più seducente che mai. Il suo fascino pare crescere di pari passo con la sua popolarità e i suoi impegni professionali e familiari.



Del resto Belen l'ha sempre ammesso, al suo corpo ci tiene parecchio e dell'estetica è una vera e propria fanatica. Posare è un'arte per lei e le piace farlo bene. Che sia un selfie o un backstage, con gli amici o da sola, con Santiago o con Stefano. A brillare di più deve essere sempre e comunque lei, la stella dello showbiz.