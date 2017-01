Belen Rodriguez sull'orlo di una crisi di nervi

11:43 - Quando è troppo è troppo e una tranquilla passeggiata con Santiago si trasforma in una sequenza di gestacci e urla rabbiosi. Belen ha i nervi a fior di pelle, troppi amici diventati "nemici", troppe critiche e polemiche, troppi impegni. E al parco se la prende coi paparazzi, che le stanno alle calcagna. Gli stessi ai quali, fino a poco tempo fa, sorrideva ammiccando come su un set.

Qualcosa non va e la showgirl sprizza rabbia da tutti i pori, come mostrano gli scatti di Diva e Donna. Lo sfogo al parco arriva pochi giorni dopo uno scambio al vetriolo con Ana Laura Ribas al party per il compleanno di Alessandro Martorana. Gli amici di ieri non sono più quelli di oggi, qualche critica sui social e il tritacarne degli impegni: un insieme di cose che rischia alla lunga di essere pesante da sostenere.



Negli ultimi due anni la showgirl argentina ci ha dato davvero dentro. Un matrimonio, un figlio, la televisione, la passerella come modella e come stilista e poi adesso ancora una società familiare con mamma e sorella per gestire i suoi affari e aprire una catena di saloni di coiffeur. Quando è troppo è troppo. "Il mondo dello spettacolo è un meccanismo che ci porta via l'anima", dice lei stessa.



Che su Instagram però continua a postare scene di vita quotidiana da happy family, lei, Stefano De Martino e Santiago, e poi tutto il clan DeMartinez. Ma forse proprio perché lei, di sua spontanea volontà, offre al pubblico e ai fan, ampi sprazzi del suo privato, quando poi qualcuno prova a intromettersi in un momento che vorrebbe tenere solo per sé (e che coinvolge suo figlio), i nervi saltano. Come accaduto con i fotografi al parco giochi. In fondo a tutto c'è un limite, anche per Belen.