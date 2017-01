Belen Rodriguez, fan dell'estetica e del sesso, poco ma buono

10:16 - E' fissata con l'estetica, anche quando è sola con Santiago non tralascia una controllatina allo specchio e se spunta un brufolo... si chiude in casa. Debolezze da star. E' Belen a confessarle, bellissima ospite a "Le invasioni barbariche", dove rivela anche che, una volta diventata mamma "il sesso lo fai meno". Poi su Instagram posta l'ennesimo selfie, sdraiata sul divano, i lunghi capelli sciolti, irresistibilmente seducente. Perennemente in posa.

Altro che scatti di vita quotidiana in versione nature! Stando alle sue dichiarazione la sexy showgirl non smette mai di posare. Che sia con Santiago a giocare sul tappeto, in cucina tra pentole e fornelli o sul set di uno spot, con Stefano De Martino in un momento d'intimità e persino quando dorme, o sembra che dorma. Se c'è un selfie da postare, tutto è accuratamente "studiato" e ben selezionato. Ed è lei stessa a confessarlo a Daria Bignardi: "Io sono fissata con l'estetica, se anche sto sola con mio figlio mi do sempre una controllatina allo specchio. Io quando ho un brufolo non esco di casa. Una volta ho cancellato uno spot di cellulari per un herpes sulla faccia, non sono uscita per venti giorni".



Chi l'avrebbe mai detto? Del resto lei non ha mai nascosto i suoi ritocchini e tanto meno è mai fuggita dalla morbosa curiosità delle telecamere. Insomma bella e vanitosa. E se la domanda è: specchio specchio delle mie brame chi è la più bella del reame? La risposta non può che essere: Belen certamente. Guai a toglierle lo specchio quindi, davanti al quale, sempre stando alle sue dichiarazioni, probabilmente trascorre più tempo che sotto le lenzuola con Stefano De Martino. Pare infatti che sul sesso la bella showgirl abbia cambiato registro: "sono diventata mamma, è diverso, il sesso lo fai meno ma quando lo fai lo fai bene. Ma soprattutto: passati i primi sei mesi che lo fai in continuazione, smetti di pensare solo a quello". La bellezza, prima di tutto.