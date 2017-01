Belen Rodriguez-Stefano De Martino, amore sotto sforzo

10:46 - Casa, lavoro e... palestra. Per Belen e Stefano De Martino sono queste le parole d'ordine e se c'è qualcosa a cui non rinunciano è proprio un sano allenamento quotidiano. Meglio se fatto insieme. Eccoli così durante una sessione di cross fit con il ballerino che tiene il tempo, poi intenti a sollevare pesi uno di fronte all'altro. E tra uno sforzo e l'altro ci scappa anche un bacio...

Bellissimi e "fisicati" i Demartinez postano un vero e proprio reportage social mostrando come riescono a mantenere vivo il principio "mens sana in corpore sano". I loro corpi sono l'immagine della salute e della perfezione. Stefano sfoggia addominali scolpiti mentre salta e fa piegamenti durante un faticosissimo esercizio di cross fit. Narciso e un po' vanitoso il ballerino tira fuori tutto il suo sex appeal, un fisico statuario, che ha quasi sicuramente contribuito a far capitolare la bella Belen ai suoi piedi ai tempi di Amici. La showgirl argentina però non è da meno. Le sue curve statuarie fanno pendant con i muscoli del marito mentre i due si allenano insieme in palestra. Una coppia da fitness, affiatata e innamorata anche sotto sforzo!