Belen Rodriguez, sauna bollente a Cortina

09:32 - Splendida distesa nella sauna Belen Rodriguez si regala un momento di totale relax. A scattare c'è il suo maritino, Stefano De Martino, che insieme a lei e al piccolo Santiago ha trascorso un weekend romantico sulla neve a Cortina. Tolta la pelliccia e gli stivali pesanti Belen è rimasta seminuda, regalando ai suoi follower l'ennesimo scatto bollente. Schiena inarcata e gambe in bella vista, la foto deve aver risvegliato non poche fantasie...

In effetti la neve sembra donare alla showgirl argentina, ancora più splendida nella sua "tenuta invernale". Lei e Stefano, come due piccioncini, si sono goduti qualche giorno di relax insieme al piccolo di casa e all'amico Simone Annichiarico, ormai intimo del clan dei DeMartinez. Gli scatti più belli, come sempre, sono quelli che li immortalano insieme, più innamorati che mai e baciati dal sole.



Nonostante gli imprevisti per raggiungere la meta documentati dalla sempre più social Belen, che ha postato un video su Instagram che li vede bloccati nel traffico e nella neve, i due sembravano davvero intenzionati a staccare da tutto e da tutti per stare un po' in famiglia, festeggiando così il loro San Valentino. Una vacanza durata pochi giorni però, visto che già domenica sono rientrati a Milano, dove è ricominciato il solito trantran quotidiano, fatto di trasmissioni tv e ninne nanne cantante dall'argentina per il suo Tati. Eppure... quella foto nella sauna lascia immaginare che la loro sia stata una vera e propria fuga d'amore, fatta di coccole e momenti tutti per loro. Come ha detto di recente la stessa Belen, "quando sei mamma è diverso, il sesso lo fai meno ma quando lo fai lo fai bene". E lei, si sa, è una perfezionista.