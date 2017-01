Belen, cosce all'aria nel carrello della spesa

09:54 - Si diverte come una pazza anche sul set, ma il sex appeal innato è incontenibile. Ecco uno scatto social di Belen durante uno shooting: indossa un accappatoio rosa, i capelli legati dietro la nuca in due simpatici codini, sorriso smagliante e... gambe all'aria. La Rodriguez offre uno stacco di coscia da capogiro mentre si fa spingere dentro un carrello della spesa, accovacciata come una bambina.

Viso radioso, aria intrigante, nel backstage di una pubblicità di prodotti per capelli, la showgirl sfoggia le sue armi di seduzioni pur non mostrando abiti eleganti o lingerie sexy. E' coperta da un accappatoio di spugna, ma basta una mossa giocosa per svelarne le gambe nude e sensuali. Belen si tiene coperta per non mostrare di più, ma tanto basta per far sognare i followers. Del resto chi non vorrebbe trovarsi davanti al supermercato un carrello così carico di sensualità?