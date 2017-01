Belen, dopo la fuga romantica è tutta per Santiago

11:20 - Sarà che le è tornata la voglia di maternità ma Belen, troppo lontana dal suo Santiago non riesce a stare. Ed ecco che, di rientro dal viaggio romantico con la sua dolce metà, il ballerino Stefano De Martino, l'argentina si regala subito un "selfie" insieme al suo piccolo Santi. La showgirl, per un attimo, lascia intravedere solo il suo cuore di mamma ma non perde di vista il marito...

Che sia gelosa di Stefano, si sa, l'ha confessato lei. E poi, da quando ha dichiarato al settimanale Chi di voler un altro bambino, i rumors si fanno sempre più insistenti anche se la coppia ha detto di voler aspettare "la prossima estate". Intanto, di rientro a Buenos Aires, Belen si gode gli ultimi giorni di vacanza insieme alla famiglia, sfoggiando il più grande dei sorrisi.



Il suo 2014 è cominciato alla grande, tra le terre selvagge della Patagonia e gli scatti romantici e avventurosi dei due inseparabili piccioncini. La Rodriguez ringrazia, fa un "saluto al sole" e augura un buon anno anche ai suoi followers, regalandogli un altro scatto sensuale e di profilo, che mostra la pancia più piatta che mai, a scanso di equivoci. Per la "sorellina" di Santiago c'è tempo...