Belen Rodriguez, jeans strappati sul lato B

11:58 - Quando Belen fa shopping i paparazzi sono in allerta. Qualcosa da immortalare c'è sempre. E stavolta la showgirl argentina ha letteralmente "bucato" l'obiettivo delle telecamere con un paio di jeans strappati qua e là, come vogliono i dettami della moda giovane, ma soprattutto sotto il fondoschiena. E ad ogni falcata sui vertiginosi tacchi et voilà il tonico lato B in bella vista.

L'avevamo lasciata in accappatoio su un balcone di Napoli, abbracciata appassionatamente al suo Stefano De Martino in mutande. La ritroviamo durante una delle sue attività preferite lo shopping in compagnia di mamma Veronica e del piccolo Santiago.



Le tiepide temperature di questo insolito inverno aiutano e il look di Belen è già primaverile. Una giacca corta molto casuale scarpe altissime ma senza calze. E poi i jeans, stretti sulle gambe e strappati in più punti, a regola di fashion style ovviamente, con quegli intriganti occhiolini sotto il lato B e le chiappe quasi al vento. Attenta Belen, lo strappo si allarga ed è un vero spettacolo!