Belen Rodriguez e Stefano De Martino, balcone bollente

15:49 - Boxer, tatuaggi e pettorali scolpiti. Stavolta è lui, Stefano De Martino, a mettersi in bella mostra mezzo nudo. Sul balcone di una camera d'hotel con vista sul Golfo di Napoli, il ballerino si gode il risveglio dopo una notte caliente e l'abbraccio di passione di Belen alle sue spalle, in accappatoio e asciugamano in testa.

Tocchi, baci proibiti e effusioni hot all'ultimo piano di un lussuoso albergo nel centro di Napoli. Dopo il viaggio di nozze, "in ritardo", in Argentina e la fuga a due in Patagonia, la coppia DeMartinez, ancora più affiatata e innamorata di prima, ha chiuso in bellezza la luna di miele, passando da Torre Annunziata dove vive la famiglia di lui. Nel capoluogo campano poi i due si sono goduti una notte romantica di passione, come svelano i loro volti soddisfatti negli scatti di Diva e Donna: "La forza dell'amore è trasformarsi", dice la showgirl, "Altrimenti per provare l'ebbrezza dell'inizio dovresti fidanzarti ogni sei mesi...".



E per ora di rifidanzarsi, se non tra di loro, Belen e Stefano non hanno proprio nessuna intenzione. Anzi, la prossima estate la bella argentina vorrebbe cominciare a pensare ad una sorellina per Santiago. Sotto con le prove "tecniche" allora...De Martino sembra prontissimo e mostra il suo fisico macho, per ribadire alla sua mogliettina, la più desiderata d'Italia, che lui c'è con tutti gli attributi del caso! Fisici e non.



Tornati a Milano infatti, in vista di San Valentino, l'aitante ballerino si precipita in una gioielleria per comprare qualcosa alla sua donna. Un regalo abbastanza costoso... con tanto di supplemento multa sull'auto parcheggiata in sosta selvaggia.