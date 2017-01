Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più in love

09:20 - Innamorati come due ragazzini Belen Rodriguez e il marito Stefano De Martino si baciano appassionatamente sotto i riflettori in passerella a Napoli. Gonna nera aderentissima, che sottolinea le curve super sexy, camicetta trasparente e tacchi a spillo la showgirl argentina seduce tutti con la sua bellezza.

Finite le vacanze in Argentina, luna di miele a lungo rimandata, oltre che occasione per festeggiare il Natale in famiglia, i DeMartinez sono tornati in piena forma ai loro impegni. Abbronzati, bellissimi e super innamorati. Primo impegno a Napoli per la sfilata di abiti da sposa Vanitas, di cui la sexy argentina è testimonial.



All'evento al Parapartenopeo di Napoli anche la signora Rodriguez e Alfonso Signorini. Sul palco Belen, che ha sfoggiato una silhouette mozzafiato e trasparenze bollenti, non ha risparmiato lo show e sotto i riflettori puntati, ha stampato un bacio focoso e forse inaspettato al maritino, che ha ricambiato con inevitabile piacere.