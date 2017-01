20 febbraio 2014 Belen Rodriguez colpo di testa: si fa bionda e diventa shampista L'argentina cambia look! Tranquilli, è solo un trucco. Il progetto della catena di saloni da coiffeur invece... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:12 - Belen non smette mai di stupire. La Rodriguez, tra un casting e l'altro per la sua nuova linea firmata Imperfect, posa davanti allo specchio con addosso una parrucca bionda. Un caschetto irriverente, e finto, per contenere la sua lunga chioma castana. Il risultato? Perfetto. E invece di tornare in tv annuncia "tra poco aprirò una catena di negozi da coiffeur".

La rivelazione sulle pagine di Chi, dove spesso la Rodriguez ha affidato le sue confidenze più intime. "Non sono in tv perché le offerte che mi sono arrivate non mi piacevano - ha spiegato la showgirl - ma ho molte attività che mi tengono impegnata. Aprirò una catena di negozi di parrucchieri. Sono socia, ho messo i soldi di tasca mia...". Il volto da imprenditrice di Belen l'avevamo già visto nel suo brand Imperfect, per il quale sta preparando la nuova collezione e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Insieme a Cecilia, la sorella minore, lancerà una linea di costumi "micro" sul lato B che, promette la stessa Belen, "faranno discutere".



E lei sa bene quanto le critiche possano "giovare" alla carriera anche se, almeno per essere sexy, non le servono trucchetti. Anche con questo repentino e momentaneo cambio look l'argentino è sempre bellissima. Impegnata nel suo nuovo lavoro ma sempre mamma innamoratissima del suo Santiago, Belen alterna momenti sensuali a quelli decisamente più "materni". Eccola che gattona intorno al tavolo del salotto, in jeans e tacchi, per insegnare al suo Tati come fare. Lui ride divertito, così come Stefano che riprende tutta la scena. Il piccolo non ne vuole sapere ma i fan dell'argentina ringraziano: da quella prospettiva il lato B della showgirl è davvero da urlo!