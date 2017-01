Belen "dimentica" di pulire l'auto

17:26 - Le vacanze a Cortina hanno lasciato il segno. Perché dopo il weekend romantico di San Valentino in Montagna, con il maritino Stefano de Martino e il clan, Belen "dimentica" di lavare l'auto. E all'uscita di un noto ristorante milanese trova incisa la scritta a caratteri cubitali con un invito: "Lavami". Ma come biasimarla, tra una sauna, gli impegni televisivi e quelli familiari come fa la Rodriguez a trovare il tempo di dare una pulitina alla macchina?

Di sicuro non l'ha presa bene: con il broncio e l'aria annoiata, la bellissima showgirl ha sistemato il passeggino del piccolo Santiago in auto con l'aiuto di mamma Veronica e poi si è messa alla guida. E chissà se alla prossima uscita pubblica il Suv avrà ancora quella scritta e soprattutto se i De Martinez avranno trovato finalmente il tempo di pulire l'auto..