Belen Rodriguez cambia posizione: ora davanti ai flash ci sono le spalle nude

13:04 - Spalle nude davanti all'obiettivo, tatuaggio ben in vista e flash intrigante e birichino. Belen cambia posizione e dopo aver mostrato selfie con tanto di décolleté il bella vista, fondoschiena in primo piano e gambe nude all'orizzonte, ecco un'immagine delle sue spalle e schiena nude. Non manca neppure un balletto sexy con Santiago per la festa della mamma e sempre la schiena scoperta in mostra.

Augura la buona notte ai followers con uno scorcio sexy, ma poi regala un siparietto tenero, dolce ma anche affascinante con il figlio. I due improvvisano un balletto e per la showgirl è l'occasione di mostrare il balconcino mezzo nudo e le spalle scoperte. Ma anche scatti bollenti delle sue chilometriche gambe o inquadrature provocanti delle sue canottierine. Con queste foto Belen incolla i suoi fan ai social.