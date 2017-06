Volkswagen e-Roadshow, a Torino la prima tappa

Il futuro Volkswagen è legato alla propulsione elettrica e per dare al mercato un segnale in tal senso ecco che a Torino, questo fine settimana, si svolge lʼe-Roadshow dedicato proprio alle sue auto elettriche. Prima tappa di sei in programma in Italia fino a ottobre, ma la scelta di Torino non è casuale, cade in concomitanza col Salone automobilistico del Parco Valentino.