Volkswagen Arteon, la berlina che non ti aspetti

Il “volto” di Arteon svela un lavoro fatto a partire dalla pagina bianca. Tutto è nuovo, la calandra con inserti cromati e i gruppi ottici a LED, mentre la fiancata è sì molto dinamica ma è la parte di carrozzeria che più cita la Passat. Il terzo volume è ovviamente costruito ex novo e dona alla vettura lʼoriginale silhouette sportiva. Gli interni si annunciano come i più spaziosi mai elaborati per unʼauto di segmento D, con tanto spazio sopra la testa dei passeggeri e le più avanzate funzioni hi-tech. Il volante multifunzione in pelle con “palette” per cambio DSG si accompagna ai sedili anteriori riscaldabili. Nella dotazione di bordo spicca il climatizzatore automatico a tre zone, il navigatore Discover Media con display touchscreen da 8 pollici, lʼApp-Connect e la strumentazione interamente digitale.