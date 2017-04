Volkswagen Arteon, la fastback che non ti aspetti

Uno schizzo sfuggito in rete. Un bozzetto del design ma ufficiale, e un dettaglio che dal particolare riassume il tutto. Si chiama Arteon ed è la nuova vettura di alta gamma che Volkswagen porterà allʼ87° Salone di Ginevra . Più di una Passat, qualcosa meno della Phaeton, ma in quella via di mezzo cʼè anche lʼevoluzione dalla carrozzeria berlina a quella sportiva delle fastback .

Gli interni si annunciano come i più spaziosi mai elaborati per unʼauto di serie che non sia un minivan, con tanto spazio sopra la testa dei passeggeri e le più avanzate dotazioni hi-tech. Ma questo è ovvio per unʼauto inedita come Arteon, che vedremo il prossimo 7 marzo a Ginevra. E in attesa, Volkswagen ancora si sfrega le mani con la Golf, che dopo il primato di auto più venduta dʼEuropa nel 2016 si fregia ancora del titolo di best-seller a gennaio 2017: 37.645 unità, 13 mila in più delle prime inseguitrici, Fiesta e Clio.