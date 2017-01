Volkswagen supera Toyota: suo il "titolo" di maggior venditore di auto al mondo

Nonostante i pesanti problemi di immagine legati allo scandalo americano del Dieselgate, il gruppo tedesco ha beneficiato della performance in rialzo sul mercato cinese, il primo al mondo, mentre Toyota ha subito una flessione nelle vendite su quello americano, uno dei principali di riferimento.



La casa tedesca ha così anticipato di due anni il piano originario che puntava alla leadership mondiale entro il 2018. Per il 2017, invece, Toyota punta a vendite totali per 10,2 milioni di unità, superando quota 10 milioni per il quarto anno di fila. Quanto agli altri dati dello scorso anno, Toyota ha spiegato in una nota di aver prodotto in Giappone 3.166.338 veicoli (-0,7%), con vendite domestiche in aumento del 5,5%, a 1.580.851 unità, e un export in calo del 2,4%, a quota 1.726.918