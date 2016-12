19 dicembre 2015 Tutta la bellezza della Ferrari 488 Spider Il 2016 anno cruciale del Cavallino

Vediamola allʼopera lʼultima spider di Maranello. In queste immagini la Ferrari 488 Spider, gemella "scoperta" della 488 GTB, dà un saggio delle sue qualità dinamiche e di stile. Lʼauto perfetta per celebrare il debutto in Borsa del Cavallino, a Piazza Affari a Milano il prossimo 4 gennaio, dopo averlo fatto lo scorso 21 ottobre a Wall Street.

Tutta la bellezza della Ferrari 488 Spider 1 di 22 Da video Da video Tutta la bellezza della Ferrari 488 Spider Una decappottabile dalla bellezza che mozza il fiato. È la Ferrari 488 Spider

Bellissima e tecnologica, la Ferrari 488 Spider è una decappottabile dalla bellezza mozzafiato. Il tetto è una prerogativa della Casa di Maranello, che è stata la prima azienda costruttrice al mondo a introdurre il tetto rigido ritraibile (Retractable Hard Top) su una sportiva purosangue. Un tetto leggero, che si apre o chiude in soli 14 secondi e anche in movimento, e che ha il vantaggio di garantire un maggiore comfort acustico e climatico rispetto alle classiche capote in tela. Un tetto studiato anche per migliorare la resa aerodinamica, perché quandʼè aperto si ripiega in due parti che vanno ad alloggiare sopra il motore, così da ridurre al minimo lʼingombro.