21 gennaio 2017 09:20 Suzuki Ignis, weekend di porte aperte La versione ibrida non paga il bollo in molte regioni

Una nuova prospettiva per gli automobilisti italiani. La offre Suzuki con il piccolo Suv metropolitano Ignis, che questo fine settimana arriva nelle concessionarie per un porte aperte a lui dedicato.

Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 1 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 2 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 3 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 4 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 5 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 6 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 7 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 8 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 9 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 10 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 11 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 12 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 13 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 14 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 15 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 16 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 17 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 18 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Suzuki Ignis, lʼUrban Suv leggi dopo slideshow ingrandisci

Un veicolo polivalente, con misure compatte da city car (3,70 metri) ma la trazione 4x4 Allgrip e persino una soluzione ibrida per abbassare ulteriormente i consumi cittadini. Il sistema si chiama Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), è coadiuvato da un pacco batterie agli ioni di litio posto sotto il sedile guida e integra in un solo elemento tre componenti: generatore di corrente, motorino di avviamento e motore elettrico. Il motore termico della Ignis ibrida è il 1.2 benzina Dualjet da 90 CV, che permette al piccolo fuoristrada Suzuki di contenere i consumi medi nel percorso misto sui 4,3 litri per 100 km, con emissioni di CO2 di appena 97 g/km nella versione a due ruote motrici.

La soluzione ibrida offre vari vantaggi, a cominciare dallʼesenzione dal pagamento della tassa di circolazione. Nelle regioni Basilicata, Puglia e Liguria e nella Provincia autonoma di Trento, lʼesenzione vale per ben 5 anni, mentre in Campania, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Veneto e la Provincia autonoma di Bolzano per 3 anni. Altre agevolazioni riguardano la circolazione senza restrizioni, come il libero accesso nelle aree ZTL (ad esempio Milano, Torino, Mantova e Perugia) e la sosta gratuita sulle “strisce blu” (i parcheggi a pagamento) di molti Comuni italiani, inclusa Roma.

In occasione del porte aperte e fino al 31 gennaio prossimo, i clienti italiani troveranno la vettura con prezzi che partono dagli 11.950 euro della versione 1.2 Dualjet 2WD iCool, il primo dei tre livelli di allestimento. Il vantaggio per il cliente è di ben 2.100 euro, sconto che si sente anche sulla versione top di gamma 1.2 Hybrid 4WD Allgrip iAdventure, che costa 16.900 euro. Tutta la gamma è ben accessoriata e ha di serie i cerchi in lega da 16 pollici, i vetri oscurati, gli interni BiColor con sedili anteriori riscaldabili, retrocamera di parcheggio e retrovisori elettrici e riscaldabili. Suzuki Ignis iCool ha poi una connettività completa, grazie al sistema multimediale touch screen da 7 pollici con USB e Bluetooth, che supporta le piattaforme Android Auto, Apple CarPlay e MirrorLink.