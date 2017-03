Italdesign Automobili Speciali, il fascino del made in Italy

La nuova berlinetta italiana sarà una delle protagoniste del prossimo Salone di Ginevra (apertura al pubblico il 9 marzo). Non un prototipo, ma una vettura “reale”, omologata per la circolazione stradale, che sarà costruita questʼanno in soli 5 esemplari. Le stimmate sono quelle di una supersportiva, di una granturismo tanto bella quanto cattiva, con carrozzeria interamente in fibra di carbonio e telaio modulare in fibra di carbonio e alluminio. La prima Automobile Speciale dellʼazienda piemontese monta un poderoso motore 10 cilindri a V aspirato di 5,2 litri, in grado di assicurare unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,2 secondi, raggiungendo la velocità di 330 km orari.