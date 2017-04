Ferrari 812 Superfast vs Pagani Huayra Roadster

Cofano scolpito, grandi passaruota, fari full LED, la Ferrari 812 Superfast monta un motore V12 da 6,5 litri e 800 CV a 8.500 giri al minuto . Sviluppa una coppia massima di 718 Nm a 7.000 giri (ma a 3.500 è già disponibile lʼ80%), e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in soli 2,9 secondi, per una velocità massima che supera i 340 orari ! La berlinetta del Cavallino è la prima auto al mondo a disporre di un sistema dʼiniezione diretta a 350 bar, e ha condotti dʼaspirazione a geometria variabile che derivano dalla Formula 1. È anche la prima Ferrari con servosterzo elettrico EPS ed è dotata dellʼultima generazione del sistema Side Slip Control per la tenuta stradale.

Passiamo alla Pagani Huayra Roadster, il progetto più difficile mai realizzato dallʼazienda di San Cesario, come ha ammesso lo stesso Horacio Pagani. Perché non è semplice fissare le performance del motore Mercedes AMG ‒ anchʼesso un V12 di cilindrata 6.0 e 764 CV ‒ con la carrozzeria scoperta. Per questa ragione, la vettura ha il tetto rigido in carbonio e vetro, che può essere smontato e lasciato in garage, mentre a bordo cʼè una capote di emergenza in tessuto se guidando a cielo aperto il tempo dovesse cambiare. La struttura dellʼhard-top è leggera, come lʼintera roadster (1.280 kg), costruita nellʼinnovativo carbotitanio. Ciò favorisce le performance, visto che la coppia massima è impressionante: 1.000 Nm ad appena 2.400 giri! Pagani Huayra Roadster sarà costruita in 100 esemplari (già venduta lʼintera produzione!), al prezzo di 2.280.000 euro, IVA esclusa.