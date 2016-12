Su Ferrari GTC4 Lusso le 4 ruote sterzanti

La grande novità tecnica della Ferrari GTC4 Lusso è il sistema a quattro ruote sterzanti, che sʼintegra con la trazione integrale. Significa che alle basse velocità le ruote posteriori sterzano in curva in senso opposto alle ruote anteriori, per una miglior stabilità e una trazione ottimizzata. Il motore è un possente 12 cilindri aspirato che eroga una potenza di 690 CV (30 CV in più della FF) e una coppia massima di 700 Nm fin dai bassi regimi. Ne conseguono prestazioni da brivido: velocità massima di 335 km/h e accelerazione da 0 a 100 in 3,4 secondi! Per una berlinetta “shooting brake” (due volumi e mezzo), a trazione 4x4 significa davvero andare oltre le leggi della fisica.